Лига чемпионов: «Ливерпуль» играет с «Тоттенхэмом» 1.06.2019, 22:11

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Продажи билетов побили рекорд.

Финал Лиги чемпионов — жутко прибыльное мероприятие. Если, конечно, проводить его в легкодоступном месте и при участии платежеспособных болельщиков. В Мадриде все сошлось. Лето красное только пропело, а город уже сделал кассу на всем, что только имело стоимость. Разве что дождя немного не достает — запас зонтов у темнокожих парней остался ждать своего времени, пишет pressball.by.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИВЕРПУЛЬ — 0:0. Первый тайм.

МАДРИД. "Метрополитано". Начало в 22.00.

Судья — Д.Скомина (Словения).

Белорусы могут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканале «Беларусь 5».

ТОТТЕНХЭМ: Лорис (к) — Триппир, Алдервейрелд, Фертонген, Дэнни Роуз — Мусса Сиссоко, Уинкс — Алли, К.Эриксен, Сонь Хын Минь — Кейн.

Запасные: Форм, Гассанига, Давинсон Санчес, Ламела, Ваньяма, Дайер, Уокер-Петерс, Фернандо Льоренте, Фойт, Орье, Лукас Моура, Бен Дэвис.

ЛИВЕРПУЛЬ: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон (к), Фабиньо, Вейналдом — Салах, Роберто Фирмино, Мане.

Запасные:: Миньоле, Келлехер, Ловрен, Милнер, Джо Гомез, Старридж, Альберто Морено, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Шакири, Брюстер, Ориги.