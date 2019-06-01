Фотофакт: Кузнец из Щучинского района собрал необычную машину 1.06.2019, 22:14

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Автомобиль даже удалось зарегистрировать в ГАИ.

Под капотом - 75 лошадиных сил, расход на 100 километров - около 6 литров. Чудо-техника собрана из частей разных автомобилей: двигатель - от "жигулей", руль - от Volkswagen, рулевое - от "москвича", рулевая колонка - от Mercedes-Benz, коробка передач - от Audi, есть детали и от трактора.

Железных дел мастер Армен Васильян не скрывает гордости за свое авто. Хотя это скорее и машина, и трактор в одном лице, над которым мастер без устали трудился два года, но и сегодня не прекращает его совершенствовать, пишет "Дзяннiца".

В небольшой деревне Старовщина Дембровского сельсовета про талантливого кузнеца и его увлечение знают все, а вот стоит выехать в город - любопытные горожане проходу не дают.

- Ехал сегодня по трассе М6, польская фура сигналила - просила остановиться, - рассказывает Армен Владимирович. - Как же тут не разрешить человеку сделать фото?!

К транспортному средству у сотрудников ГАИ нет вопросов. Техника вот уже пять лет как зарегистрирована и имеет свой номерной знак.

Из тюнинга - легендарный хромированный олень, клаксоны с "Волги" ГАЗ-21 и многое другое. Из "фишек" - две коробки передач, есть замедленный и повышенный ходы. В дополнение к авто у мастера много различных агрегатов, которые он тоже сам сделал.

Армен Владимирович признался, что в этом году отправится на своем "железном коне" в Гродно на автофестиваль SunDay. Есть ли еще у мастера интересные задумки? Говорит, было бы время, а удивлять есть чем!