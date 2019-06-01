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Пенальти на 34 секунде: «Ливерпуль» обыгрывает «Тоттенхэм» в финале Лиги чемпионов

  • 1.06.2019, 22:26
«Ливерпуль» заработал пенальти уже на 34-й секунде. Его уверенно реализовал Салах. Фото: Reuters

Салах не оставил шансов вратарю «Тоттенхэма».

На мадридском стадионе «Ванда Метрополитано» в жаркий субботний вечер проходит чисто английский финал Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прошли драматичный путь и теперь сражаются за главный европейский трофей клубного футбола, сообщает (tut.by https://sport.tut.by/news/football/639964.html).

«Ливерпуль» заработал пенальти уже на 34-й секунде. Его уверенно реализовал Салах.

Белорусы могут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканале «Беларусь 5».


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