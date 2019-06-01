Как посол Ватикана накормил гомельчан 1 1.06.2019, 22:33

Фото: «Радыё Свабода»

1-2 июня с визитом в Гомеле находится апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер.

Представитель папы Римского посетил католические учреждения, которые выполняют социальную функцию: Детскую деревню для детей-инвалидов, построенную на пожертвования зарубежных спонсоров через католическую благотворительную миссию «Каритас-Милосердие», а также Дом милосердия сестер Матери Терезы, сообщает «Радыё Свабода».

В Доме милосердия посол Ватикана обратился с речью к десяткам бедных и бездомных, собравшихся на обед.

Фото: «Радыё Свабода»

Архиепископ Габор Пинтер напомнил, что главная «одежда», которая нам нужна, это любовь к Богу и к тому, кто рядом. Также Папский нунций помог сестрам Матери Терезы и волонтерам раздать еду бездомным.

«Мичуринская» пенсия: скрещивай и копи

Петр Пушкарев, «Белгазета»

Фото: «Радыё Свабода»

Выпросить или взять побольше пенсии у государства - задача невыполнимая.

«Мы не можем ждать милостей от природы. Взять их у нее - наша задача». Тезис знаменитого ученого-селекционера Ивана Мичурина, который явно призывал не отбирать у природы то, что сама она отдавать не желает, но стремился кропотливо выводить новые сорта растений методами долговременной селекции, получая сладкие мичуринские яблочки или скрещивая дикий терн с садовой сливой. Под девизом «Человек может и должен создавать новые формы растений лучше природы».

Фото: «Радыё Свабода»

У кого получаются вкусней и полезней плоды, у природы или человека - вопрос спорный, но уж от кого точно не стоит ждать милостей, так это от государства. Не дождешься. Особенно в вопросах пенсий. Даже если государство это (допустим) и правда добросовестно старается разделить пирог из собранной со всех по сусекам муки поровнее в солидарной пенсионной системе, то с годами выясняется, что самого пирога все меньше. И не то что на добавку, но и просто на сытную начинку особо рассчитывать не приходится. А чтобы пенсия становилась хоть немного больше, рецепты дрожжей примерно одинаковы, что в Беларуси, что в России: повышают пенсионный возраст. Чтобы, как цинично это ни звучит, люди больше лет работали на пенсию, а потом бы меньше лет ее получали...

Выпросить или взять побольше пенсии у государства - задача невыполнимая. Позаботиться об этом деле как-то самому куда более реально. Конечно, попытка самостоятельного накопления денег впрок имеет и свои подводные камни - как без этого.

Секрет успешной «селекции» собственной пенсии - как у Мичурина: скрещивать разные и данные нам «свыше» инструменты. Из которых одни имеют пусть небольшую сравнительно, но гарантированную доходность - не так много и сладко, но сытно. Это - облигации, конечно. В них для консервативных (максимально безопасных) накоплений размещают до 70-80% общей суммы. И доходы от облигаций обеспечат основное «страховое тело», можно сказать, «тесто» дохода.

А другие питательные ингредиенты (в них по финансовой науке размещают меньшую часть денег), составят лакомые кусочки «начинки» будущего «личного пенсионного пирога»: в виде в меру рисковых, но и куда более привлекательных по потенциалу инструментов. Таких, как фьючерсы на золото и нефть, среднесрочные сделки с мировыми валютами и акции мировых компаний - или же свои «родные» ценные бумаги, если вы им доверяете больше.

Фото: «Радыё Свабода»

Что касается «теста», то по группе наиболее надежных облигаций (банков или известных частных компаний) в Беларуси предлагается часто до 10%, а порой и несколько больше в национальной валюте. По официальным гособлигациям Минфина можно при желании стричь купоны в размере 4-5% в долларах по бумагам с долгосрочным погашением или до 7% с погашением через три года. Что весьма неплохо: по аналогичным казначейкам США или Австралии (которым мировые рейтинги дают высшую категорию надежности ААА) держатель имеет всего порядка 2,5% годового дохода.

В российском варианте ОФЗ (облигации федерального займа Минфина РФ) приносят больше 8% в российских рублях - по 10-летним и даже 15-летним бумагам, есть возможность «застолбить» за собой высокую планку доходности на приличное количество лет вперед. А по бумагам частных эмитентов (в т.ч. максимально приближенных к государству и весьма условно «частных» компаний), процент и того больше.

Выбор вариантов, как видите, велик - собственно, гражданину отнюдь не возбраняется иметь в своем накопительном портфеле ценные бумаги, выпущенные в любой стране. Остается откладывать, копить и покупать - часто это интересней по условиям, чем вклад. Обеспечивая себе прирост «теста» для пирога: допустим, у вас выйдет получать по 100 рублей в год на каждую отложенную тысячу.

Фото: «Радыё Свабода»

А за счет этих почти гарантированных к выплате 100 рублей, как бы деля шкуру не убитого, но железно обещавшего прийти с гостинцами под Новый год медведя - рассмотреть набор из манящих, привлекательных начинок. Пытаясь обогнать инфляцию. В России операции с бумагами фондового рынка, с контрактами на нефть и золото недавно стало можно проводить через т.н. ИИС (индивидуальные инвестиционные счета), которые заводят в брокерских компаниях. Наиболее надежные из них действуют, по сути, как дочерние подразделения банков, хотя формально независимо. ИИС дают еще и налоговый вычет до RUR52 тыс.: на эту сумму разрешается заплатить государству меньше налогов.

Зато в Беларуси принято очень удобное законодательство о форекс-дилерах, так что торговать через них позволяется не только валютой, но и контрактами на золото, нефть, акции западных компаний. Глав-ное - понимать, что они сопряжены и с рисками потерь: то же золото, валюта или акции Apple могут расти в цене, а могут падать. Так что эта часть портфеля - рисковая: можно и целый фунт изюма для будущего «пирога» наторговать, а можно и вовсе без начинки остаться, да еще и без пары частей «теста» в придачу. Что поделать, такова цена взятия своей финансовой судьбы в собственные руки.