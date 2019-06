Шесть простых способов засыпать быстро и с удовольствием 1.06.2019, 22:38

2,032

Воспользуйтесь этими советами.

Сомнологи, врачи из лабораторий сна, тоже иногда ворочаются перед тем, как заснуть. Но недолго. А все потому, что они знают эффективные способы уноситься в царство Морфея на повышенной скорости. Воспользуйся их советами, чтобы отход ко сну перестал быть для тебя проблемой, пишет mhealth.ru.

Надуй шарики

Звучит глуповато, но, если ты надуешь несколько воздушных шариков перед сном, то, возможно, заснешь быстрее. По словам профессора неврологии медицинского факультета Университета Джонса Хопкинса (США) Рейчел-Мари Салас, это сродни упражнению на глубокое дыхание, которое успокаивает тело и ум. А поскольку оно выглядит так глупо, то может помочь тебе выбросить из головы любые отвлекающие от сна мысли. Не готов выглядеть глупо? Попробуй такое упражнение: сядь в удобное положение, закрой глаза и сфокусируйся на счете своего дыхания на 3–15 минут. Если твои мысли убегут в сторону (а это обязательно случится), начинай считать сначала. Исследователи из Непала обнаружили, что подобная медитация всего по нескольку минут в день может понизить давление, пульс, тревожность и помочь тебе лучше спать.

Отвлеки ум

Ты наверняка слышал, что постель предназначена только для двух дел: сна и секса. Но клинический психолог из Нью-Йорка Дженет Кеннеди считает, что перед сном можно и почитать. «Ворочаться в постели вредно, потому что это вызывает прилив адреналина, после чего заснуть становится еще сложнее, — говорит она. — Если отвлечь свой ум хорошей книгой, усталость сама возьмет верх». Другой способ: загипнотизировать самого себя. Представь, как ты забиваешь в ворота 50 штрафных подряд или проходишь любимую трассу «Ф-1». «Визуализация снижает тревожность и задействует механизмы сна в твоем мозге», — говорит советник Men’s Health по вопросам здорового сна Кристофер Уинтер. Все лучше, чем овец считать.

Поставь успокаивающую музыку

По словам Джеймса Мааса, автора книги Sleep for Success! Everything You Must Know About Sleep But Are Too Tired to Ask, прослушивание тихой, успокаивающей музыки не только помогает заснуть, но также увеличивает продолжительность и глубину сна. Исследования подтверждают, что медленная музыка понижает пульс и давление, помогая тебе расслабиться. Точно также работает прослушивание звуков волн или дождя.

Тренируйся вечером

Орландо Руис-Родригес из лаборатории сна больницы South Seminole в Орландо (США) советует посещать спортзал после работы, поскольку это помогает побыстрее заснуть. Результаты одного недавнего швейцарского исследования показали, что 90-минутная тренировка перед сном снижает уровень гормона стресса кортизола и способствует быстрому засыпанию.

Не смотри на часы

После того как ты выключишь свет, не смотри больше на часы, даже если проснешься посреди ночи. Как говорит президент Американской академии медицины сна Натаниэль Уотсон, если ты посмотришь, то начнешь думать о том, сколько ты уже проспал и сколько тебе осталось до подъема. А это повышает тревожность, которая не дает уснуть. Выключи дисплей часов или отверни их в сторону, а телефон положи подальше, чтобы ты не мог до него дотянуться с кровати.

Составь список дел

Столько дел, что голова опухла? Если ты не можешь избавиться от тревожных мыслей перед сном, профессор неврологии Колумбийского университета (США) Эндрю Уэствуд советует написать список дел на завтра. Когда у тебя много причин для беспокойства, мозг не может отключиться, потому что пытается обработать всю информацию. Перенос списка на бумагу создает ощущение контроля, позволяющее голове наконец расслабиться.