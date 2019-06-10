Португалия выиграла Лигу наций УЕФА
- 10.06.2019, 7:34
В финале португальцы одолели голландцев.
Сборная Португалии одержала победу над командой Голландии в финале Лиги наций — 1:0. Португальцы стали первыми триумфаторами нового турнира, сообщает pressball.by.
Криштиану Роналду и партнеры завоевали трофей, а также 10,5 млн евро призовых, голландцы получат 9 млн евро. Всего между 55 ассоциациями, которые участвовали в Лиге наций, УЕФА распределил 76,25 млн евро в качестве выплат солидарности и бонусов.
ПОРТУГАЛИЯ — ГОЛЛАНДИЯ — 1:0
ПОРТУ. Стадион "Драгау".
Судья — Ундиано Мальенко (Испания).
ПОРТУГАЛИЯ: Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Вилбям Карвалью (Невеш, 93+), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Жоау Канселу, 81), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Рафа Силва, 75), Бернарду Силва.
ГОЛЛАНДИЯ: Силлессен — Дюмфрис, де Лихт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг, Вайналдюм, де Роон (Л.де Йонг, 81), Берхвейн (ван де Беек, 60), Депай, Бабел (Промес, 46).
ГОЛ: 1:0 — Гонсалу Гедеш (60).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дюмфрис (88), ван Дейк (91+).