Португалия выиграла Лигу наций УЕФА 10.06.2019, 7:34

В финале португальцы одолели голландцев.

Сборная Португалии одержала победу над командой Голландии в финале Лиги наций — 1:0. Португальцы стали первыми триумфаторами нового турнира, сообщает pressball.by.

Криштиану Роналду и партнеры завоевали трофей, а также 10,5 млн евро призовых, голландцы получат 9 млн евро. Всего между 55 ассоциациями, которые участвовали в Лиге наций, УЕФА распределил 76,25 млн евро в качестве выплат солидарности и бонусов.

ПОРТУГАЛИЯ — ГОЛЛАНДИЯ — 1:0

ПОРТУ. Стадион "Драгау".

Судья — Ундиано Мальенко (Испания).

ПОРТУГАЛИЯ: Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Вилбям Карвалью (Невеш, 93+), Данилу Перейра, Бруну Фернандеш (Жоау Канселу, 81), Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш (Рафа Силва, 75), Бернарду Силва.

ГОЛЛАНДИЯ: Силлессен — Дюмфрис, де Лихт, ван Дейк, Блинд, Ф.де Йонг, Вайналдюм, де Роон (Л.де Йонг, 81), Берхвейн (ван де Беек, 60), Депай, Бабел (Промес, 46).

ГОЛ: 1:0 — Гонсалу Гедеш (60).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дюмфрис (88), ван Дейк (91+).