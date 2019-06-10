«Революция зонтиков» в Гонконге: протестующие штурмовали парламент 10.06.2019, 7:45

В акции приняли участие миллион человек.

Крупнейшая протестная акция за последние годы в Гонконге привела к столкновениям с полицией. Правоохранители в ночь на понедельник, 10 июня применили дубинки и слезоточивый газ против несогласных с планами правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. В свою очередь, протестующие бросали в полицейских бутылки и пытались установить металлические ограждения. По крайней мере один сотрудник полиции получил ранения, сообщает dw.com.

Демонстрация продолжалась свыше шести часов. По оценкам самих организаторов акции, число ее участников превысило один миллион человек. В свою очередь, правоохранители сообщили о 240 тысячах протестующих.

Reuters сообщает, что протестующие пытались прорваться в здание парламента.

"Революция зонтиков"

Многие из демонстрантов взяли с собой зонтики как символ сопротивления, использовавшийся во время протестов 2014 года. Во время так называемой "революции зонтиков" сотни тысяч жителей Гонконга на протяжении нескольких недель требовали отставки правительства и права самостоятельно избирать местные власти.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале года правительство города объявило, что разрешит экстрадицию в КНР, Макау и на Тайвань. Представители бизнеса и юристы в Гонконге опасаются, что в результате этого город может утратить позиции международного финансового центра.