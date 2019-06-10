Фотофакт: Под Могилевом выпал град размером со сливу 10.06.2019, 7:51

Фото: Вадим Иванович, vk.com/ilovemogilev

В агрогородке Вендорож размыло дороги.

Под Могилевом 9 июня выпал «град размером со сливу», сообщили местные жители. Фото опубликовали в группе «Могилев live».

По словам автора фото, Вадима Ивановича, снимок сделан в деревне Голынец под Могилевом. На нем также видно, что остальные градины в районе стока с крыши гораздо меньше тех, что автор держит в руке, однако их много, пишет tut.by.

В Могилеве и Могилевском районе 9 июня шли дожди, грозы, местами — довольно сильные, с порывистым ветром. Пользователи пишут о размытии дороги в агрогородке Вендорож. Информации о крупных повреждениях или пострадавших нет.