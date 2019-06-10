Американец приехал в Беларусь, чтобы осуществить мечту 10.06.2019, 8:02

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Боб Экхарт обещал белорусам вернуться и сдержал свое слово.

Символично новый сезон программы «Welcome в Беларусь» на телеканале «Белсат» открывает выпуск с участием Боба Экхарта, профессора из штата Огайо (США). Это он снимался в первой программе телеканала в прошлом году. Он обещал белорусам вернуться и сдержал свое слово.

Боб уже третий раз посещает Беларусь и на этот раз имеет конкретную задачу.

«Я всегда хотел научиться играть на волынке, как один мой земляк. Он всегда играет на велосипедном пути, и всякий раз, миновав его, я говорил об этом жене», – рассказал Боб.

Правда, она на эти заявления реагировала без особого энтузиазма. Но поскольку в Минск Боб приехал один, никаких препятствий на пути к осуществлению мечты не было.

К тому же, в прошлый раз наш герой познакомился с семейной музыкальной группой «Пуговицы Crazyband». И тут план оформился окончательно: сыграть мелодию из их репертуара – вот будет сюрприз!

А поскольку белорусы имеют похожий на волынку инструмент – дуду – команда программы «Welcome в Беларусь» решила помочь американцу найти учителя. Им стала Оксана Мороз, которая вместе с мужем играет на дуде уже четырнадцать лет. Интересно, что кроме белорусской волынки Боб и Оксана нашли еще одно общее увлечение: культовую модель «Volkswagen» – «Жук» («Beetle»).

Кстати, история с автомобилями будет сопровождать Боба в течение всего путешествия. В кадре появится еще и «Fiat Multipla», входящий в топ самых некрасивых машин мира.

Удастся ли Бобу исполнить свою мечту? Смотрите в видео.