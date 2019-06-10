Путин подумает дважды: США готовят мощный военный союз с Украиной 21 10.06.2019, 8:24

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Что означают последние решения Сената и Конгресса.

Конгресс США предлагает усилить поддержку оборонного комплекса Украины и сделать ее главным военно-политическим союзником вне НАТО. В случае принятия законопроекта, украинская армия сможет получить дополнительные виды вооружений для более эффективного противостояния российской агрессии.

Чем вооружится Украина – разбирался OBOZREVATEL.

Переданный в Палату представителей законопроект предполагает предоставление Украине статуса главного военно-политического союзника США на период до вступления ее в НАТО.

Также законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также укрепление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами.

В целом законопроект предусматривает, что политика США должна включать поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, а также права ее народа свободно определять свое будущее.

Кроме этого, политика США должна быть направлена на неприятие любых территориальных изменений украинского государства, в том числе аннексии Крыма и оккупации территорий Донбасса. Осуждение захвата трех судов украинских ВМС вблизи Керченского пролива и арест 24 членов экипажа. А также настойчивое побуждение РФ к полному выполнению Минских договоренностей, поддержка развертывания на Донбассе международных механизмов безопасности, обеспечение безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев.

По словам военного эксперта Игоря Козия, если Украина получит статус главного военно-политического союзника США , это принесет нашей стране ряд плюсов для усиления обороноспособности и продвижения в рамках системы НАТО.

"Если США признают нас в этом статусе, то для большинства стран-членов НАТО это автоматически будет означать то, что Украина является определенным гарантированным партнером, и с ней можно заниматься вопросом создания совместного производства и налаживания отношений в военной сфере таким же образом, как Соединенные Штаты это осуществили в Украине", – сказал военный эксперт в комментарии OBOZREVATEL.

"Второй момент: мы можем получить более новые технологии, чем мы имели до сих пор. Не секрет, что по технологиям в оборонной сфере мы очень отстаем", – добавил он.

Третьим и четвертым плюсами для Украины Козий называет создание новых совместных производств и модернизация собственных оборонных ведомств.

Данная новость не обошла стороной и Россию, в Кремле уже успели высказать свое возмущение и угрозы. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, предоставление Киеву статуса союзника США вне НАТО дестабилизирует ситуацию как в самой Украине, так и в Европе в целом.

"Все эти инициативы расшатывают европейскую безопасность, ухудшают безопасность региональную, в том числе самой Украины. И если эти заявления соответствуют реальным намерениям США, то это еще один шаг по дестабилизации ситуации на Украине", – отметил Грушко.

Финансовая помощь

Как сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, на 2020 год Конгресс США запланировал бюджетные проекты, которые предусматривают увеличение поддержки Украины в оборонной сфере в сравнении с текущим годом.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – свыше $700 млн. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", — отметил Чалый.

Еще 24 мая Комитет по Вооруженным силам Сената США утвердил проект закона об оборонном бюджете страны на 2020 год. В проекте санкционировано выделение Пентагону $300 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, $100 млн из которых предлагается направить на летальное оружие.

Законопроект еще должны поддержать Сенат и Палата представителей США, а после он должен быть подписан американским президентом Дональдом Трампом.

Кроме того, Комитет по ассигнованиям Палаты представителей американского Конгресса утвердил проект закона, предусматривающей $445,7 млн для поддержки Украины по линии Государственного департамента США, Агентства США по международному развитию (USAID) и причастных к ним структур. Из выделенной суммы на оборонный сектор планируется предусмотреть $115 миллионов, по программе "Международное военное финансирование".

Как и предыдущий проект, он вступит в силу после одобрения Сената и Палаты представителей США, а также подписи Трампа.

Какое оружие получит Украина

Исходя из представленных документов, в США намерены поставить в Украину летальные виды вооружений, но речь именно об оборонительном оружии, а не наступательном. Что, в общем, тоже отлично усилит украинскую армию и заставит агрессора дважды подумать прежде, чем идти в наступление.

Эксперты предполагают, что американцы могут передать нам противокорабельную ракету "Гарпун", уже известные противотанковые комплексы Javelin, а для береговой охраны – еще два катера класса Island.

ПКР "Гарпун"

Противокорабельная ракета была принята на вооружение ВМС США в 1977 году и с тех пор потерпела множество модернизаций. В зависимости от разных модификаций ее дальность может достигать от 100 до свыше 300 км. Способна обнаружить цель типа эсминец на расстоянии в 40 км.

Максимальная скорость полета 855 км/ч. "Гарпун" летит к цели не по прямой, от места пуска, а по ломанной траектории, заходя на цель с неожиданной стороны. Предусмотрена возможность доразведки цели, в случае необнаружения ее в целевом районе.

Сейчас Украина испытывает аналогичную ПКР собственного производства "Нептун". Пока нет подробных характеристик украинской ракеты, единственное, что пока известно, так это то, что ракету, как и американский аналог, будут использовать на трех платформах: корабельного, наземного и воздушного базирования. Максимальная дальность стрельбы – до 300 км.

Многие эксперты убеждены, что американская ПКР нам не нужна, так как у нас уже есть собственный "Нептун", но, по словам военного эксперта и главного редактора журнала Defense Express Антона Михненко, это не совсем так.

"Вопрос создания собственной ПКР "Нептун" стоит достаточно остро. Но это вопрос длительный по времени. Сейчас идут испытания, что-то удается, что-то нет, но это длительный процесс. И когда испытания завершатся, это может быть и конец 2019 года и начало 2020 года. Мы еще точно не знаем, когда его получим", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

"И если у нас будет возможность получить американское вооружение, те же "Гарпуны", это будет очень хорошо, потому что мы для себя фактически обеспечим безопасность прибрежной зоны. Россия уже будет видеть, что у нас есть оружие, которое может поражать надводные цели в Черном море. На сегодняшний день у нас практически нет подобных образцов оружия", – объяснил военный эксперт.

ПТРК Javelin

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначен для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов и беспилотников). Является первым серийным ПТРК третьего поколения.

Особенность Javelin — это наличие системы "выстрелил-забыл". Благодаря ей оператор может произвести выстрел и немедленно укрыться, чтобы сменить боевую позицию или перезарядить ПТРК. Наличие инфракрасной системы наведения позволяет ракете самостоятельно навестись на цель после осуществления запуска.

В течение двух минут оператор системы способен активировать до трёх ракет. Дальность стрельбы – до 2,5 км.

В апреле 2018 года США уже поставляли в Украину партию Javelin на общую сумму $47 млн

Катера Island

Данные корабли также не есть новинкой для нас, в сентябре 2018 года произошла их торжественная передача Украине в американском штате Балтимор. Сейчас рабочая группа ВМС Украины вместе с иностранными коллегами проводит плановые испытания судна, завершающая стадия которых должна пройти 8 июня. После этого катера отправят в украинский порт.

Патрульные катера класса Island были построены для Береговой охраны США.

По официальной информации, у катеров класса Island водоизмещение – 169 тонн, запас хода –более 6100 километров, максимальная скорость – почти 55 километров в час, автономность – 5 суток. Экипаж ‒ 16 человек (2 офицера и 14 матросов и старшин). Вооружение ‒ автоматическая пушка 25-миллиметрового калибра и два пулемета калибра 12,7 миллиметра. Катера имеют по моторной лодке для инспекций, десантирования и спасательных операций.

ЗРК Patriot

Еще одним мощным вооружением, которое Украина сможет получить от США, может стать американская система противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

"Если мы говорим о противовоздушной обороне, то на сегодня у нас есть комплекс С-300, но нужно понимать, что эти образцы устаревшие, и нам нужно их менять на более современные. На сегодняшний день таким комплексом является ЗРК Patriot, они уже располагают в Польше, Румынии и других странах ЕС. Если они появятся в Украине – это бы значительно усилило нашу противовоздушную оборону", – отметил Михненко.

Как говорит военный эксперт, если Украина станет военным союзником США, то, помимо летального вооружения, мы можем получать и множество других средств нелетального характера.

"Мы сможем покупать системы подводного и надводного наблюдения, системы противодиверсионной деятельности. Нам нужны комплексы радиоэлектронной, контрбатарейной борьбы, хотя у нас есть определенные собственные образцы, например, недавно продемонстрировали комплекс "Зоопарк-3". Но если мы будем дополнять наши ряды Вооруженных Сил современными образцами, то только повысим собственные возможности", – отметил военный эксперт.