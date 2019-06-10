США выдвинули ультиматум Турции по поводу покупки C-400 у России 2 10.06.2019, 8:43

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Время истекает 31 июля.

В письме к правительству Турции, Патрик Шэнахан, и.о. главы Пентагона США, привел план мероприятий, которые будут применены для ограничения участия Турции в программе по разработке истребителей F-35 в случае, если Стамбул до 31 июля не отменит соглашение с Россией по покупке системы противоракетной обороны С-400. Об этом сообщает Голос Америки.

Среди шагов, приведенных в письме - отмена поставок F-35 и прекращение обучения турецких пилотов. Шэнахан также напомнил турецкой стороне о намерениях Конгресса США ввести санкции против Турции в случае покупки С-400.

В программе F-35 участвовало двенадцать стран. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая США, Турцию, Великобританию, Италию, Нидерланды, Канаду, Австралию, Данию и Норвегию. Все эти страны, кроме Канады, Дании и Турции, уже получают поставки F-35. Израиль, Япония и Южная Корея также получили эти самолеты.

10 января 2019 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция откажется от покупки американских ракетных комплексов Patriot, если США и дальше будут требовать от Анкары не покупать российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

6 марта главнокомандующий войсками США в Европе и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти рекомендовал Пентагону отказаться от поставок Турции истребителей F-35.