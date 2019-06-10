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Токаеву насчитали более 70% голосов на «выборах» президента Казахстана

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  • 10.06.2019, 8:59
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Касым-Жомарт Токаев
Фото: ТАСС

«Выборы» проходили на фоне массовых протестов.

На выборах президента Казахстана, по данным экзит-поллов, Касым-Жомарт Токаев получает около 70 процентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что по данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4 процента от общего количества избирателей.

Напомним, что выборы проходили на фоне массовых протестов в крупных городах страны.

Первый вице-министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев сообщил, что в Алматы и Нур-Султане во время протестных акций было задержано около 500 человек.

19 марта Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. До этого он возглавлял ЦК Компартии Казахской ССР.


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