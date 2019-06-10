В центре французского города нашли уникальный клад с золотом и серебром 1 10.06.2019, 9:49

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Клад датируется 15-м веком.

Археологи Национального института INRAP осматривали место возле аббатства Сен-Венин в Дижоне, когда обнаружили 34 золотых и серебряных монеты, спрятанные в полу каменного дома.

Дом был построен в конце 15 или начале 16 века, и монеты были спрятаны под полом возле стены, пишет The History Blog.

Из 34 монет было 10 золотых и 24 серебряных. Они были помещены в небольшую бронзовую коробку, которая сохранилась лишь частично из-за повреждений в 20 веке. Также в коробке был кулон с зелено-белой эмалью из золота. Коррозия объединила монеты в один слиток.

Ученые из INRAP смогли отделить и очистить их в лаборатории. Они обнаружили, что все монеты датируются второй половиной 15 века и были выпущены государствами в Италии (Папские государства, Феррара, Милан, Венеция) и Священной Римской империи (Брабант, Савойя, Пфальц). Самая старая золотая монета выпущена Брабантом между 1432 и 1467 годами. Самая новая — золотая монета, выпущенная папой Иннокентием VIII (1484−1492). Их состояние говорит о том, что они были спрятаны до того, как были отправлены в оборот.

Интересно, что в кладе из Дижона есть только одна французская монета, выпущенная королем Людовиком XI. Итальянские монеты доминируют, в основном это серебряные монеты из Милана.

Исследователи сообщают, что клад представляет значительную нумизматическую ценность, так как некоторые из представленных в нем монет известны лишь в небольшом количестве экземпляров. Точные изображения правителей на этих монетах «свидетельствуют, особенно среди итальянских князей, о сильной персонализации иконографии, частично унаследованной от Римской империи».

Кулон, который нашли в кладе, — это свадебный медальон. Он состоит из двух инициалов (V и C), соединенных золотым шнуром. Это был популярный тип украшений в позднем средневековье и часто встречается в свадебной портретной живописи. Это красивое украшение, но не из дорогих материалов, которые можно увидеть на аристократических портретах. Это говорит о том, что владельцы клада были богаты, но не входили в высшие слои аристократии. Они могли быть мелким дворянством или представителями буржуазии.