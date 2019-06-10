ЦИК Казахстана сообщил о «победе» Токаева на президентских «выборах» 9 10.06.2019, 9:59

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Касым-Жомарт Токаев

Фото: ТАСС

В крупнейших городах Нур-Султане и Алма-Аты прошли митинги с требованием бойкота.

Исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов на прошедших 9 июня президентских выборах, объявил глава Центризбиркома Константин Петров. Явка на выборах составила 77,4%, самая высокая была в Алматинской области — 89%, а самая низкая — в Алма-Аты (52,2%), сообщает «Новая газета».

Согласно предварительным итогам, за него проголосовали 6,5 млн миллионов человек. У выдвинутого движением «Улт тагдыры» и позиционировавшего себя кандидатом от оппозиции Амиржана Косанова 16,2%.

При этом независимые наблюдатели в Нур-Султане, Алма-Аты и Актау сообщали о победе на своих участках именно Косанова, тогда как у Токаева было второе место. Сам Косанов признал поражение уже после выхода экзит-полов ночью и объяснял результат отсутствием единой оппозиции, представители которой призывали к бойкоту голосования.

Токаев назвал предвыборную компанию «спокойной» и «цивилизованной». «Это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос», — говорится в заявлении на его сайте.

В день выборов в крупнейших городах, Нур-Султане и Алма-Аты, прошли митинги с требованием бойкота выборов. На них задержали более 500 человек. Первый замглавы МВД Марат Кожаев назвал участников акций протеста «провокаторами» и «радикально настроенными элементами», пытавшимися «дестабилизировать общественную обстановку».