Майя Санду: Cтарое правительство Молдовы должно мирно уступить власть 10.06.2019, 10:27

Майя Санду

Фото: Максим Андреев / NewsMaker

ЕС официально признал новое молдавское правительство.

Европейский союз признал легитимность нового молдавского правительства, поэтому парламентская оппозиция и старое правительство должны мирно передать власть. Об этом премьер-министр Майя Санду заявила 9 июня в парламенте на брифинге для прессы, сообщает Newsmaker.md.

«Европейский союз официально признал легитимное правительство, за которое мы проголосовали. Старое правительство должно мирно уступить власть», — заявила Санду. Она убеждена, что скоро сообщения, аналогичные сообщению ЕС, поступят и от других зарубежных партнеров.

«И наши партнеры, и граждане страны хотят, чтобы в Молдове были демократия и процветание, а страх и злоупотребления прекратились», — отметила Санду.

Она заявила, что правительство и парламентское большинство ценят и поддерживают призыв ЕС к спокойствию и сдержанности и подчеркнула, что передача власти мирным путем – единственный путь для тех, «кто держится за кресла, мирно решить политический кризис».

Ранее, отметим, высокий представитель Европейского союза Федерика Могерини и Комиссар ЕС по политике расширения и добрососедства Йоханнес Хан заявили, что ЕС «принял к сведению решения, принятые вчера молдавским парламентом, в том числе, и о формировании правящей коалиции».

«Европейский союз готов работать с законным демократическим правительством на основании взаимной приверженности реформам и базовым принципам, прописанным в Соглашении об Ассоциации», — говорится в сообщении Могерини и Хана.