В Слониме руководитель использовал работников предприятия на стройке своего дома 7 10.06.2019, 10:30

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В табелях учета их рабочего времени при этом проставлялись «восьмерки».

Руководитель слонимского молокоперерабатывающего предприятия, входящего цехом в состав щучинского предприятия, после переезда в Слоним и назначения на должность, использовал труд подчиненных. Также он пользовался находящимися в его распоряжении материальными средствами в личных целях при строительстве своего жилого дома, пишет «Газета Слонимская».

Это стало известно в ходе проверки работникам финансовой милиции.

- На протяжении ряда лет этот руководитель привлекать к выполнению строительных работ подчиненных работников, отдавая незаконные распоряжения. В табелях учета их рабочего времени при этом проставлялись «восьмерки», якобы они находились на своих рабочих местах и были заняты на производстве, – рассказал Сергей Туптало, подполковник финансовой милиции.

В результате был не только причинен материальный ущерб предприятию в виде безвозмездного использования материальных средств и транспорта, но и ущерб правам и интересам работников, вынужденных выполнять незаконные распоряжения руководителя и трудиться в его пользу в рабочее время.

За злоупотребления в 2014-2017 годах своими служебными полномочиями Слонимским райотделом Следственного комитета по материалам финансовой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК Республики Беларусь.