«Власть пятится, шевеля усами» 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.06.2019, 10:40

2,987

Фото: ТАСС

Процесс пошел.

Дело Голунова – катализатор, ускоряющий слом существующих в России порядков.

Когда даже одиозные, привластные персоны начали выступать в поддержку Ивана Голунова, а к протестам присоединяются журналисты государственнызх медиа - это явный кризис существующего порядка.

Спор о том, способны ли локальные протесты (мусор, пенсионный грабеж, рейдерство РПЦ, различные политические выступления, коррупция, война с Украиной, протестное голосование) привести к переменам, получает сегодня новое измерение.

Оказывается, что количество протестов по разным поводам нарастает, и они имеют тенденцию как бы сливаться в один, наглядно демонстрируя обществу, что кризис системы в России везде: нет ни одного участка, где дела у начальства обстояли бы хорошо. Оно перестало справляться повсюду.

Кроме того, все явственнее обнаруживается, что частные протесты скрывают недовольство устройством страны в целом. Например, против рейдерства РПЦ в Екатеринбурге выходили люди, недовольные снижением уровня жизни.

То есть, протесты не только расширяются, но и углубляются, сводясь в итоге к простой мысли – так больше жить нельзя, нужны серьезные перемены.

Начальство, если судить по его поведению, этого не понимает. Оно только пятится как рак, грозно шевеля усами, и огрызается арестами. Да еще рисует себе высокие рейтинги и оптимистичную статистику. Но ни то, ни другое, ни третье не достигает результата – не в состоянии остановить движение людей в защиту своих прав.

Власти уже не могут управлять по-старому. Люди все больше не хотят жить, как прежде. Страна просыпается. «Процесс пошел».

Телеграм-канал «СерпомПо»