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Турист случайно открыл сейф, который не могли взломать 40 лет

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  • 10.06.2019, 10:44
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Замок поддался канадцу Стивену Миллзу с первого раза.

Стивен Миллз много путешествует вместе с семьей по стране в собственном фургончике и везде старается узнать что-то интересное. Во время посещения Музея наследия Вермильона в Альберте мужчина услышал историю одного из экспонатов, который представлял собой сейф местного отеля "Брансвик". Гостиница закрылась в 1970-хх, а в 1992-м попал в музей как экспонат. Код замка никто не знал, поэтому все это время сейф оставался закрытым, пишет "Вокруг света".

36-летний отец семейства был заинтригован тем, что сейф не открывали дольше, чем он живет на свете. И он решил попробовать простую комбинацию, которую люди часто используют для запирания своих чемоданов. Первые цифры, которые он набрал "20-40-60" — оказались ключом к замку.

"Уверен, в тот момент моя челюсть ударилась об пол", — поделился Стивен. Внутри 900-килограммового сейфа сокровищ не нашлось. Только старые чеки, блокнот официантки и квитанция отеля. Находки датируются 1977–78 годами. Однако история со вскрытием сейфа сама по себе оказалась ценнейщим "экспонатом": после того, как ее рассказали крупные газеты, музей не имеет отбоя от посетителей.

За популяризацию заведения его директор вынес личную благодарность Стивену Миллзу.


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