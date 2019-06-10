Кто следующий?

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  • Виктор Горбачев
  • 10.06.2019, 11:08
  • 2,688

Прощай, Додон! Прощай, Фома неверующий!

Вот, слушайте, почему они не верят? Ну, что после рукопожатий и объятий с ним, у всех конец печальный. И это еще хорошо, что Додона просто отстранили. Не как с Хусейном и Каддафи.

Вот знают же, что "черная метка", а все равно обнимаются, целуются, подарочками обмениваются. Туда-сюда. Терки разные личные утрясают и балдеют. Думают, что такое мимо их проскочит. А вот не проскочит! Понимаете? Вот и Додон, президент Молдовы мимо ушей все пропускал и обнимался.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"


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