Кто следующий? 5 Виктор Горбачев

10.06.2019, 11:08

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Прощай, Додон! Прощай, Фома неверующий!

Вот, слушайте, почему они не верят? Ну, что после рукопожатий и объятий с ним, у всех конец печальный. И это еще хорошо, что Додона просто отстранили. Не как с Хусейном и Каддафи.

Вот знают же, что "черная метка", а все равно обнимаются, целуются, подарочками обмениваются. Туда-сюда. Терки разные личные утрясают и балдеют. Думают, что такое мимо их проскочит. А вот не проскочит! Понимаете? Вот и Додон, президент Молдовы мимо ушей все пропускал и обнимался.

Виктор Горбачев, "Фейсбук"