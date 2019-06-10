Юлия Тимошенко сделала предложение «Слуге народа» и «Голосу» 3 10.06.2019, 11:17

Юлия Тимошенко

Лидер украинской партии «Батькивщина» рассказала, с кем видит коалицию в Раде.

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предлагает партиям "Слуга народа" и "Голос" выставить на мажоритарных округах единых кандидатов. Об этом сегодня заявила Тимошенко на съезде партии, передает корреспондент liga.net.

"Нам нужно стать инициатором объединения. Настоящие демократические силы, которые могут прийти в парламент, а это "Батькивщина", Слуга народа и партия "Голос" Святослава Вакарчука должны объединиться и на тех округах, где идут мастодонты коррумпированного режима, и чтобы они не прошли", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, только такое объединение гарантирует непрохождение в парламент старых политиков, которые лоббировали свои собственные интересы.

Тимошенко добавила, что в новом парламенте "Батькивщина" нацелена идти в "сильную коалицию" с президентом Владимиром Зеленским и другими демократическими силами.

Она предложила назвать новую коалицию следующего созыва "коалицией действия", а коалиционное соглашения сделать на основе Нового курса Тимошенко.