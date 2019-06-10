Жемчужный: Вместе с заслуженным юристом Беларуси Пастуховым разработали план 10.06.2019, 11:24

Михаил Жемчужный

21 мая у политзаключенного завершился трехмесячный срок ПКТ.

Витебский правозащитник Леонид Светик получил очередное письмо от политического заключенного Михаила Жемчужного, сообщает "Витебская Весна". В письме из горецкой колонии политзаключенный пишет, что 21 мая у него завершился трехмесячный срок ПКТ, а впереди его ждут 2-3 месяца ШИЗО. Он опасается, что из-за этого переписка может снова усложниться.

Жемчужный сообщает коллегам, что продолжает обращаться в Горецкий районный и Могилевский областной суды, чтобы отменить все взыскания, вернуть госпошлины, деньги за услуги адвокатов и моральный ущерб. Пока что это у него получается плохо, так как постоянно сталкивается с противодействием судов и администрации колонии.

"Отказывая законность всех наказаний, наложенных на него администрацией колонии, и обжалуя их в судах, Михаил Игоревич принял, на мой взгляд, единственно правильный способ защиты от необоснованных и дискриминационных претензий со стороны руководства колонии. Если он и в дальнейшем будет вести свою защиту подобным образом, то в конце концов добьется своего", - считает правозащитник Леонид Светик.

Борется не только за себя

"Администрация отказала мне в предоставлении в суд копий документов из моего личного дела. Но она дала право через суд потребовать эту служебную информацию, чем я успешно воспользовался для своей защиты", - делится опытом борьбы за свои права Жемчужный.

В то же время заключенный правозащитник занимается защитой не только своих частных интересов. Он озабочен переустройством всей системы отбывания наказания в нашей стране, считая необходимым разрушить монополию МВД в этой государственной сфере.

"В сотрудничестве с заслуженным юристом Беларуси, доктором юридических наук, профессором Михаилом Пастуховым разработали план переподчинения Департамента исполнения наказаний Министерству юстиции, медчастей колоний - Министерству здравоохранения, учебных заведений (ПТУ, техникумов, вузов и библиотек) - Министерству образования. Для этого собрали подписи и уже направили их для рассмотрения в «палату представителей», - пишет Михаил Жемчужный.

В конце своего короткого листа политзаключенный благодарит всем неравнодушным людям за поддержку в "тяжелый период жизни", за заботу и внимание. "Надеюсь, что очередная изоляция в ШИЗО будет недолгой", - заканчивает письмо заключенный правозащитник.