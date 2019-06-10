Ракетно-ядерный покер Павел Фельгенгауэр

10.06.2019, 11:33

Павел Фельгенгауэр

Произойдет ли сделка между Россией и США по договору СНВ-3?

Во время президентской выборной кампании в 2016 году Дональд Трамп утверждал, что у него с Владимиром Путиным сложатся отличные отношения и что «с Россией лучше иметь хорошие отношения, чем плохие». Когда в ноябре 16-го Трамп выиграл выборы, в Москве начальники праздновали его победу, как свою. Но надежды не срослись. Правда, Путин с Трампом несколько раз встречались, в июле 18-го в Хельсинки был даже полноценный саммит, атмосфера была каждый раз вроде бы благоприятная, но никаких конкретно позитивных результатов не было. После Хельсинки даже самый верный Трампу новостной телеканал Fox News ругал президента, который якобы поддался путинскому обаянию. Даже простенькая идея организовать совместные заседания группы неправительственных экспертов для поиска точек российско-американского совпадения интересов не была реализована. В Вашингтоне все новые санкции назначали поверх старых, а атмосфера взаимной вражды и недоверия сгущалась.

На прошлой неделе два боевых корабля — американский крейсер УРО USS Chancellorsville и российский БПК ТОФ «Адмирал Виноградов» — чудом не протаранили друг друга в Филиппинском море, а над Средиземным истребитель Су-35 с авиабазы Хмеймим в Сирии трижды в один день перехватывал в международном воздушном пространстве американский разведывательно-противолодочный самолет P-8A Poseidon, причем один раз расстояние между бортами было, по утверждению американцев, всего несколько десятков метров. Понятно, что обе стороны во всем обвинили друг друга, но складывается впечатление, что российские военные могли получить негласное указание действовать понапористее. Хотя столкновение военных самолетов или кораблей может привести к катастрофическим последствиям, к гибели людей и техники, перерасти в прямые стычки российских и американских военных на море и в воздухе с возможной последующей малоуправляемой эскалацией.

В Санкт-Петербурге Путин своевременно напомнил об угрозе глобальной войны и о распаде системы контроля и ликвидации ядерного оружия. В феврале 2021 года истекает срок действия последнего разоруженческого российско-американского соглашения — Договора СНВ-3. Его можно продлить на 5 лет по взаимному согласию сторон без ратификации в Сенате США, но, заявил Путин, «можно и не продлевать». Россия, по словам Путина, «обогнала конкурентов, создав системы гипероружия», ее безопасность гарантирована, и без СНВ-3 можно обойтись, если американцы договариваться не хотят.

Впрочем, это бескомпромиссное заявление — скорее всего, очередной ход в торге с Вашингтоном. 3 мая после долгого перерыва президенты РФ и США провели телефонные переговоры. Трамп потом заявил, что обсуждали ситуацию в Венесуэле, КНДР, Украине и ядерное разоружение. Трампу разговор понравился, источники в Вашингтоне, на Ближнем Востоке и сам Трамп заговорили о возможной «сделке». 14 мая в развитие темы в Сочи прилетел на встречу с Путиным госсекретарь Майк Помпео. Путин в Санкт-Петербурге заявил, что телефонные переговоры с Трампом «вселяют определенный оптимизм», да и Помпео высказывался в нужном ключе. Но конкретного результата нет, нет пока и никакой уверенности, что 28–29 июня во время саммита G20 в Осаке Трамп с Путиным проведут полноценные переговоры, и главное, сумеют о чем-то договориться.

Похоже, в голове у Трампа сложилась схема незамысловатого, но эффектного и выгодного ему обмена, как с недвижимостью. Надо, мол, оперативно убрать из Каракаса недееспособного Николаса Мадуро. Москва, полагают в Вашингтоне, может оказать решающее влияние на самого Мадуро, на его сторонников и на кубинцев, которые поддерживают обреченный режим. Венесуэльский вопрос будет закрыт, в потенциально сказочно богатой Венесуэле начнется социально-экономическое восстановление. Вашингтон сможет сконцентрироваться на торговой войне с КНР, на Иране и КНДР, где помощь Москвы может тоже пригодиться, но решающего значения не имеет.

В «награду» Трамп, похоже, согласен продлить СНВ-3, по которому тоже есть взаимные претензии, но преодолимые, в отличие от договора о наземных ракетах средней и меньшей дальности 87-го года (РСМД), где стороны безнадежно уперлись в принципиальные разногласия. Кстати, Москва еще должна срочно выпустить украинских моряков, захваченных 25 ноября в Керченском проливе, чтобы Трамп мог провести саммит с Путиным без потери лица.

Какие-то сигналы из неофициальных источников о том, что сделка уже на мази, похоже, достигли Вашингтона, и Трамп радостно написал в твиттере: «Россия проинформировала, что вывела большую часть своих людей из Венесуэлы». Но Москва «сдавать» Мадуро сейчас не готова, что Путин настойчиво подчеркивал в Санкт-Петербурге.

И вообще американские предложения недостаточны, договором СНВ-3 проблема не ограничивается, требуется много больше, например, вывод баз ПРО и войск НАТО из Румынии, Польши, Прибалтики, действия по отмене санкций и т.д. У нас есть супероружие: «Авангард», «Пересвет», «Буревестник», «Посейдон», «Сармат». Мы всех опередили, и нам никто не страшен. Мол, продление СНВ-3 Америке самой нужнее: только в этом году российские ракетные войска стратегического назначения (РВСН) развернут «более 30 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР)». Летчики и моряки также готовы к жесткому противостоянию.

Такой метод торга с Трампом может, наверное, сработать, но не Трамп все решает. Генерал Нэил Тургуд (Lt. Gen. Neil Thurgood), директор армейского департамента RCCTO (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office), который занимается лазерным и гиперзвуковым оружием, рассказал на неделе журналистам, что к 2020 году в войсках будет развернуто лазерное оружие ПРО/ПВО, а к 2023-му — гиперзвуковые планирующие/маневрирующие сверхточные боевые блоки большой дальности, которые в армии будут запускать с мобильных пусковых установок, во флоте — с подлодок, с самолетов — в ВВС. Непосредственная подготовка армейских расчетов американского супероружия начнется уже в 20-м году.

Если такие ракеты развернуть в Польше или, скажем, на Украине, подлетное время до Москвы будет где-то минута, и до основных позиций российских МБР РВСН — ненамного дольше. Таков будет результат ликвидации РСМД. СССР в свое время надорвался, пытаясь соревноваться с США по части супероружия, а нынешняя РФ по сравнению с СССР — технологически безнадежная бледная тень. Конечный исход турнира известен, и, наверное, самое разумное — срочно договариваться сейчас.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»