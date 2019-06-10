В Беларуси побит температурный рекорд 30-летней давности 10.06.2019, 11:45

9 июня стало самым жарким днем в нынешнем году.

Пятый день подряд максимальная температура воздуха в Беларуси превышает 30 градусов тепла, пишет tut.by.

5 июня в Могилеве и Борисове воздух прогрелся до +30,2 градуса, 6 июня в Березино — до +31,4 ºC, 7 июня в Могилеве и 8 июня в Брагине — до 31,1 ºC, 9 июня в Брагине — до 32,1 ºC. Этот день стал самым теплым в нынешнем году.

Во всех вышеназванных городах обновились температурные максимумы дня. Самому старому рекорду 71 год (7 июня 1948 года в Могилеве было +30,9 ºC). Рекорду, побитому 8 июня в Брагине, было всего четыре года (+31 ºC в 2015 году). 9 июня в этом райцентре пал рекорд 30-летней давности (+31,2 ºC).

10 июня, по прогнозу Белгидромета, максимальная температура не превысит +30 ºC градусов. Осадки ожидаются только в Могилевской и Гомельской областях.