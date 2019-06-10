Исследователи обнаружили необычных рыб, задерживающих дыхание под водой 1 10.06.2019, 11:52

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Ученые лишь предполагают, для чего данным рыбам нужен такой необычный механизм.

Исследователям впервые удалось пронаблюдать их необычное поведение — задержку дыхания под водой на время до четырех минут, пишет «Популярная механика».

Записи поведения рыб были обнаружены специалистами во время изучения видео, сделанных дистанционно управляемыми аппаратами Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA): всего были найдены записи восьми различных особей в видео, снятых в разных частях Тихого и Атлантического океанов.

Чтобы получить необходимый кислород, рыбы поглощают воду, извлекают из нее кислород, а затем «выдыхают» воду с израсходованным кислородом из жабр. Есть же, однако, и те, что не выпускают воду сразу — рыбы из семейства хаунаксовых (Chaunacidae; относится к классу лучеперых рыб): они задерживают ее в жабрах, причем на довольно долгое время: от 26 секунд до четырех минут.

Ученые лишь предполагают, для чего данным рыбам нужен такой необычный механизм. По словам исследователей, задержка дыхания может помогать рыбам сохранять энергию, а также, возможно, защищать их, раздувая и делая более крупными в глазах хищников (когда эти рыбы задерживают воздух, их объем, согласно исследователям, увеличивается на 20−30 процентов).