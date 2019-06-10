Опрос: Какие партии проходят в Верховную Раду Украины 1 10.06.2019, 11:59

1,471

На данный момент барьер преодолевают пять политических сил.

Если бы внеочередные выборы в Верховную Раду Украины прошли в ближайшее воскресенье, партию "Слуга народа" поддержали бы 48,5% респондентов, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные 10 июня, сообщает "Гордон".

За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свои голоса 11,8% опрошенных среди намеренных участвовать в выборах и определившихся с симпатиями, за "Европейскую солидарность" проголосовали бы 8,1% респондентов, за "Батьківщину" – 7,8%, за партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 5,6%.

Партию "Сила и честь" бывшего главы Службы безопасности Украины, экс-начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко готовы поддержать 3,8% опрошенных, Радикальную партию Олега Ляшко – 2,9%.

Остальные политсилы, согласно опросу КМИС, набрали бы менее 2% голосов.

Соцопрос провели с 26 мая по 7 июня по выборке из 2021 респондента старше 18 лет методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.