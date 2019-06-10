Могилевский журналист обратился в ООН 1 10.06.2019, 12:14

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Два года назад местный суд оштрафовал его на 1035 рублей за письма в газету.

Владимир Лапцевич 6 июня направил жалобу в Комитет по правам человека ООН в Женеву. По его мнению, белорусское государство нарушило одно из основополагающих прав человека – право на свободное выражение мнения.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», в июне 2017 года суд Ленинского района оштрафовал Владимира Лапцевича на 1035 рублей за семь писем в еженедельнике для белорусов Польши «Нива». За каждое из писем на журналиста был составлен отдельный административный протокол. По мнению судьи Елены Литвиной, Лапцевич нарушил белорусское законодательство, поскольку публиковался в зарубежном массмедиа без аккредитации в МИД Беларуси.

В свою очередь, Лапцевич на суде предоставил справку от главного редактора «Нивы», согласно которой никаких трудовых отношений между журналистом и журналом не было. В своих письмах он лишь описывал интересные сайты Байнета.

"Мои тексты в «Ниве» можно рассматривать только как письма читателя. При этом каждому читателю выплачивается гонорар, поскольку журнал использует их интеллектуальный труд, однако в штат издания внештатники не входят", — заявлял в процессе журналист.

Впрочем, местное правосудие Лапцевич не убедил. И суд Ленинского района, и суд области признали вину журналиста, в результате чего он был оштрафован на 45 базовых величин.

В своей жалобе в Комитет по правам человека ООН могилевчанин отметил, что Республика Беларусь является участником Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах и обязана следовать его статьям:

"Привлекая меня к административной ответственности милиция и суды обеих инстанций нарушили ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право может быть ограничено лишь для уважения прав и репутации других лиц, а также для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения. В моих рефлексиях о сайтах в интернете нет ничего, что могло бы стать причиной вышеуказанных ограничений", — заявил Лапцевич.