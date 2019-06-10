«Выборы в Казахстане»: в Алма-Ате продолжаются протесты 1 10.06.2019, 12:42

Фото: Reuters

Полиция задержала около 100 протестующих.

В Алма-Ате полиция задержала уже около ста участников митинга, на который вышли недовольные итогами президентских "выборов" в Казахстане.

Как сообщает "Интерфакс", участников акции грузят в автобусы и увозят.

Одна из задержанных в автобусе порезала себе запястье лезвием. Со слов полицейских, женщина вытащила из сумочки лезвие и «нанесла себе порез в район запястья руки». Автобус остановили и вызвали к нему скорую помощь. Женщина потеряла сознание, врачи оказали ей помощь.

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБР и военными Нацгвардии. По всему периметру дежурят патрульные машины.