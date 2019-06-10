Несколько секретов, которые помогут пережить летний зной 10.06.2019, 12:58

Как спастись от жары.

Судя по прогнозам погоды, Беларуси ожидает 30-градусная жара. «Брестская газета» рассказывает, что нужно сделать, чтобы такая погода не оказалась сущим адом.

Как быть на работе?

В офис лучше приходить пораньше, чтобы до начала рабочего дня успеть проветрить помещение. Все самые сложные и важные дела желательно сделать утром, когда солнце еще не сильно жарит.

Держите постоянно под рукой на рабочем столе бутылку с водой, лучше если она будет холодной. Кроме того, купите простой пульверизатор и опрыскивайте время от времени пространство холодной водой.

Если есть возможность, положите на плечи мокрый платок.

Почаще руки до подмышек прохладной водой и умывайтесь.

Хорошо помогают растения с большими листьями (например, бегония или фикус): если их обрызгать, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.

Побольше пейте: обычной воды или подкисленной лимоном, зеленый чай.

Старайтесь не есть на обед тяжелую пищу. В вашем рационе должно быть много овощей, фруктов и ягод: огурцы, помидоры, яблоки, клубника, арбуз.

Если по работе вы вынуждены много времени в жару проводить на улице, берите с собой зонт и по возможности старайтесь держаться в тени.

Как спасаться от жары дома?

Кондиционер есть не у всех, а вот вентилятор имеется у многих. Заморозьте в пластиковых бутылках воду и сложите их перед вентилятором в виде пирамиды. Воздух, проходя между бутылками, будет охлаждаться. Часа 2-3 прохлады вам обеспечены. Потом придется заменить на другие замороженные бутылки.

Плотные темные шторы, конечно, лучше защищают от солнца, но еще лучше для этих целей подойдет отражающая пленка.

Если у вас дома обычные лампочки накаливания, замените их на светодиодные. Они выделяют на 50-70% тепла меньше.

Старайтесь в жару меньше пользоваться кухонной плитой. Готовьте холодные супы, овощные закуски. Мясо замените рыбой: это тот же белок, но легкоусвояемый. Приправляйте пищу черным или красным перцем, чили, карри и др. Они ускоряют кровообращения, благодаря человек больше потеешь. Испаряясь с поверхности кожи, вода немного охлаждает ее.

Во многих квартирах установлены проточные полотенцесушители. Они горячие круглый год, кроме времени, когда отключают горячую воду. Если у вас так жарко, что наличие горячих труб никак не влияет на сырость в ванной, оберните фольгой полотенцесушитель по всей поверхности. Это в несколько раз уменьшит нагрев воздуха.

Наполните ванну холодной воды и не закрывайте в комнату дверь, чтобы прохлада распространялась по квартире.

Чаще делайте влажную уборку – в квартире будет немного прохладнее.

Если окна выходят на солнечную сторону, днем их закрывайте, открывая на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении.

Перед сном заверните простыню в целлофановый пакет и положите на несколько минут в холодильник. На прохладной простыне уснете быстрее.

Как быть в машине?

Прикрепите на все стекла автомобиля солнцезащитные шторки на присосках. Они поспособствуют снижению температуры в салоне на 5 – 7 градусов.

Положите ледяные бутылки или грелку со льдом на заднем сидении, какое-то время в салоне будет прохладно.

Купите «зеркальный» экран на ветровое стекло. Устанавливать его нужно снаружи машины, зажимая края дверями). Если оставите в салоне, эффект будет не такой хороший.

Чаще мойте и полируйте автомобиль. Чем больше грязи на кузове и стеклах, тем хуже от них отражается солнечный свет и они быстрее накаляются.

Не оставляйте в салоне зажигалки и баллоны под давлением (например, лак для волос). В жару они нередко взрываются.