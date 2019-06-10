Кнут без пряника – люди на ветер 10.06.2019, 13:17

Поток мигрантов из Беларуси будет увеличиваться, пока онa остается «государством для народа».

Борьба с нелегальной миграцией – один из ключевых вопросов, стоящих на повестке дня в сегодняшней Европе. Однако на то она и Европа, чтобы вести эту борьбу не только кнутом, но и пряником, пишет «Салiдарнасць».

Практика показывает: эффективность этой борьбы зависит не столько от репрессивных действий, сколько от мер, стимулирующих легальную миграцию и трудоустройство.

На днях Совет ЕС принял поправки к визовому кодексу, которые облегчают условия получения виз для добросовестных путешественников. Новые правила означают более быстрые и понятные процедуры для тех, кто приезжает в Евросоюз на законных основаниях. В частности, визовую заявку теперь можно будет подать за шесть месяцев вместо сегодняшних трех.

У людей также появится возможность заполнения и подписи заявки в электронной форме. Кроме того, вводится гармонизированный подход к мультивизам для тех, кто путешествует часто и имеет положительную визовую историю.

Внесенные поправки будут способствовать улучшению сотрудничества с третьими странами по реадмиссии (согласие государства на прием своих граждан, подлежащих депортации из другого государства). В случаях, когда та или иная страна отказывается сотрудничать по этому вопросу, Еврокомиссия будет предлагать парламенту применить к ней ограничения, связанные с обработкой виз.

И наоборот, если страна демонстрирует позитивное сотрудничество по реадмиссии, Еврокомиссия может предложить Совету ЕС снизить для нее визовый сбор, сократить время для принятия решения о выдаче визы и увеличить сроки действия многократных виз.

Проблему нелегальной миграции решают сегодня не только на уровне Евросоюза в целом, но и в каждой стране по отдельности. Так депутаты германского Бундестага приняли на днях законопроект об усилении мер по противодействию нелегальному трудоустройству, который обяжет работодателей предоставлять работникам достойные условия проживания.

Отныне этот пункт будет входить в так называемый минимум для трудоустройства, которого должен придерживаться работодатель. Если раньше чиновники имели право проверить уплату работодателем налогов и отчислений в социальные фонды, а также проверку условий труда, то теперь они будут проверять еще и условия проживания работников.

А правительство Чехии, чтобы стимулировать легальное трудоустройство мигрантов, на днях удвоило – с 19.600 до 40.000 человек – годовую квоту на прием украинских работников, самой массовой мигрантской группы. По данным чешского Минтруда, на конец прошлого года в Чехии трудились 121.086 граждан Украины, что составляет более 20% всех иностранцев, работающих в стране.

Благодаря постоянному экономическому росту на рынке труда Чехии существует сегодня высокий спрос на квалифицированных работников, который невозможно удовлетворить за счет внутренних ресурсов. Добросовестным украинцам, имеющим хорошую квалификацию, это открывает возможности для трудоустройства в ведущих чешских компаниях.

А что у нас?

В прошлом году Беларусь приступила к реализации совместного с ЕС проекта по борьбе с нелегальной миграцией. Хотя миграционные проблемы у нас совсем не те, что в странах Евросоюза.

Беларусь нелегальные мигранты чаще всего рассматривают в качестве транзитного государства для последующей миграции в страны Европы. Лишь не сумев сразу попасть в желаемую страну, нелегалы оседают на просторах «сильной и процветающей».

Зато у нас остро стоит другая проблема – Беларусь сама стала местом, откуда в Европу устремляются потоки трудовых мигрантов. Так в 2018 году число белорусов, уехавших за реальным, а не выдуманным процветанием, увеличилось на 25%.

Рыба ищет, где глубже, а белорус – где лучше. Поэтому отток людей из страны – легальный и нелегальный – будет продолжаться до тех пор, пока Беларусь остается «государством для народа», который решили не вести за цивилизованным миром.