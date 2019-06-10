В Майами прошел пикет в поддержку свободы в Беларуси и РФ 1 10.06.2019, 13:29

Активисты требуют освободить всех осужденных по политическим мотивам.

9 июня представители Белорусско-Американского Объединения (БАЗА) поддержали пикет политической организации «Новая Свобода России» против диктатуры и в защиту свободы слова, пишет «Новы час».

Во время проведения пикета руководитель организации Евгений Маленка отметил, что накануне Дня России важно обратить внимание на реальную ситуацию в РФ - репрессии в отношении оппозиционных деятелей, отсутствие свободы слова, разжигание войны, аннексия Крыма.

Андрей Пушкарев, председатель отдела БАЗА Южной Флориды, поддержал Евгения: «Мы, белорусы, сталкиваемся с подобными проблемами в нашей стране». Андрей Пушкарев отметил схожесть проблем в России и Беларуси: везде полная вседозволенность власти и неизменность политического режима.

Во время мероприятия участники подписали письмо с требованием освободить всех осужденных по политическим мотивам.