Россия нанесла авиаудары по населенным пунктам Сирии: есть убитые и раненые 8 10.06.2019, 13:39

1,853

Иллюстрационное фото

Погибли шесть мирных жителей.

Военно-воздушные силы режима Башара Асада и России нанесли удары по населенным пунктам в зоне деэскалации на северо-западе Сирии, в результате чего погибли 6 мирных жителей, еще 39 получили ранения.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает турецкое государственное агентство Anadolu со ссылкой на волонтерскую организацию Управление гражданской обороны Сирии ("Белые каски").

Согласно сообщению, минувшей ночью авиаударам подверглись район Хан-Шейхун, населенный пункт Темания, поселки Шейх Идрис, Мааршурин и Эт-Тух в провинции Идлиб, а также районы Латамине и Кефер Зита на севере провинции Хама. Отмечено, что количество жертв может возрасти.

Источники в сирийской оппозиции сообщили, что авиаудары по Хан-Шейхун, населенным пунктам Латамине, Кефер Зита и Мааршурин нанесла авиация России.

"Два самолета поднялись в воздух с авиабазы ​​Хмеймим", - сказали в оппозиции.