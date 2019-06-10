Лукашенко сообщил, кто должен играть в ХК «Динамо-Минск» 6 10.06.2019, 13:49

1,545

Диктатор сказал Шуневичу «не тянуть легионеров cо всего мира».

Хоккейный клуб "Динамо-Минск" должен сделать ставку на белорусских игроков, а не на легионеров. Об этом Лукашенко заявил 10 июня на встрече с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, который является председателем наблюдательного совета клуба, сообщает "Еврорадио".

По словам Лукашенко, в Беларуси не собираются финансировать легионеров. "Надо брать своих парней. Естественно, три-четыре легионера: вратаря у нас нет сильного. Его и не будет, если наши не будут стоять в воротах. Да, надо кто-то в первую тройку, но надо ставить своих и играть", — передает требования Лукашенкору его пресс-служба.

Лукашенко напомнил, как в конце февраля — в начале марта минское "Динамо" провело суперсерии против сборной клубов экстралиги. И в этом турнире динамовцы, по его мнению, показали себя не худшим образом.

"Я еще раз повторяю: у каждого две ноги, две руки и голова — и у россиян, и у канадцев, и у американцев, и у наших. Хотят играть и деньги зарабатывать (что тут греха таить) — пусть идут и играют. Не могут — значит, нечего с ними разговаривать. Я говорю о белорусах. А тащить сюда легионеров со всего мира и не попадать в плей-офф — нам такие игры не надо. Зачем бередить душу и сердце болельщиков, они же приходят и переживают", — объяснил свои мотивы Лукашенко.

Он потребовал от Шуневича направить все усилия на развитие белорусского спорта и, в частности, хоккея.