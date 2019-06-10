Как белорусам подготовить машину к поездке за границу 1 10.06.2019, 13:59

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Пять шагов.

К любому путешествию надо готовиться основательно, а к путешествию на машине — особенно. Tio.by проконсультировался с экспертами Белорусского клуба автомототуризма (Автоклуба БКА) и составил руководство в 5 шагах, как подготовить автомобиль к поездке за границу.

Шаг #1. Проверить, как работает автомобиль

Первое, что нужно сделать перед поездкой, — проверить машину. Если она ещё на гарантии, поезжайте в дилерский центр. Если гарантия уже закончилась, то на СТО. Но произвести проверку автомобиля необходимо обязательно. Особое внимание при проверке нужно уделить следующему:

Колёса. Проверьте состояние шин и давление в них. Можно проверить также балансировку колес.

Технические жидкости. Обязательно проверьте уровень всех жидкостей, которые заливаются в автомобиль (охлаждающая, тормозная жидкости, машинное масло). Если в машине установлена автоматическая коробка передач, обязательно проверьте состояние масла в коробке, ведь лишняя тысяча километров пройденная на “не свежем масле” может отрицательно сказаться на коробке передач.

Фильтры. При необходимости замените воздушные и топливные фильтры. Замена топливного фильтра поможет сэкономить на топливе и улучшить качество езды.

Тормозная система. От исправности тормозной системы в первую очередь зависит Ваша безопасность, поэтому, если тормозные колодки Вашего автомобиля имеют 50% износа — меняйте их, особенно если собираетесь путешествовать по горной местности.

Также уделите внимание рулевому управлению, подвеске, проверьте, хорошо ли работают стоп-сигналы, видны ли номера автомобиля.

Шаг #2. Собрать документы

Машину проверили — дальше собираем документы. У вас обязательно должны быть действующий паспорт с визой (если таковая требуется для въезда в страну назначения), водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), если у вас есть прицеп — документы на прицеп. При въезде на территорию Российской Федерации на автомобиле, владельцем которого Вы не являетесь, у Вас должна быть доверенность на право управления данным транспортным средством. Доверенность может быть написана в произвольной форме от руки и нотариально не заверена.

Все страны, соседствующие с Беларусью, являются участниками соглашения "Зелёная карта", значит, при выезде за границу водитель должен оформить соответствующий сертификат, который является полисом автогражданской ответственности. Однако, полный список документов, необходимых для въезда в ту или иную страну, может отличаться в зависимости от страны: в некоторых регионах могут требовать справку о прививках.

Сделайте несколько ксерокопий и разложите их по разным местам: в бардачок, рюкзак, чемодан и т.д. В поездке может случиться что угодно, поэтому лучше перестраховаться.

Шаг #3. Оформить "Зелёную карту"

Есть два страховых полиса, без которых вас могут не пропустить за границу на машине. Обязательная медицинская страховка для туристов и "Зелёная карта" для автомобиля. Вторую, конечно, можно получить у агентов в приграничной зоне. Но там часто бывают большие очереди, в том числе и к страховым агентам. А ещё иногда на приграничных постах может пропадать электроснабжение, и оформить сертификат становится затруднительно. Так что "Зелёной картой" лучше заняться заранее.

Минимальный срок действия "Зелёной карты" — 15 дней, максимальный — 1 год. Цена за сертификат может варьироваться от 5€ до 425€. Его стоимость зависит от машины (учитывают объём двигателя, тип автомобиля, наличие прицепа и т.д.) и от страны назначения. У карты, которая действует на территории России, свои тарифы. А карта, действительная на территории стран ЕС, оплачивается по другим. Также есть сертификат, который покрывает вообще все страны, попадающие под программу "Зелёная карта". Стоит он, естественно, дороже остальных.

Чтобы сэкономить, можно оформить страховой полис с определённой даты. Покупать "Зелёную карту" на месяц и более стоит только тогда, когда вы регулярно ездите за границу и у вас нет четкого графика поездок. А если вы оформили карту, но произошёл форс-мажор, и вы не выезжали за границу, вам могут вернуть деньги. Для этого надо обратиться в отделение страховой компании (не на точку продаж, а именно в отделение) и написать заявление с просьбой вернуть средства. Страховая рассмотрит ваше заявление, проверит выезжали вы за границу или нет, и если нет — вернёт деньги. Но, возможно, не в полном объёме: объём возврата остается на рассмотрении компании.

Если вы понимаете, что никуда не поедете ещё до начала действия сертификата, то вам вернут деньги в полном объеме. Получить назад часть средств можно, и когда сертификат уже начал действовать. Допустим, у вас полис с 1 по 15 число, а вы обращаетесь 3-го. То за промежуток с 3-го по 15-е вам могут вернуть деньги. Но каждый случай страховая компания будет рассматривать индивидуально.

Важная деталь, о которой многие забывают: "Зелёная карта" страхует только вашу гражданскую ответственность перед третьими лицами. Что это значит? Вам не выплатят деньги, если вашу машину заденет другой водитель или если на неё, например, упадёт дерево. "Зелёная карта" покроет только те расходы, которые возникли в случае, где виновником оказались вы и возмещение будет выплачено только пострадавшему. То есть если это вы въехали в столб или поцарапали чужую машину. Но, как и в случае с туристической медстраховкой, выплаты не произойдёт, если вы в момент произошедшего находились в нетрезвом состоянии.

Шаг #4. Застраховать машину

Так как "Зелёная карта" страхует только вашу ответственность перед другими, то перед выездом за границу нужно ещё отдельно застраховать машину.

Если с вашей машиной в поездке по Европе что-то случится, помните: останавливаться на автобане категорически запрещено. Есть возможность, надо отъехать на ближайшее разрешённое для парковки место. Иначе можно схлопотать штраф. Если увезти автомобиль сами вы не можете (допустим, он совсем не едет), ждите эвакуацию.

Шаг #5. Собрать аптечку, загрузить карты

Со страховками и другими документами разобрались. Осталось только собрать вещи. То, что вам не обязательно, но может пригодиться: аптечка, загруженные в навигатор или телефон карты, шнур для подзарядки аккумулятора в автомобиле.

В аптечку сложите хотя бы жаропонижающие и болеутоляющие препараты. Карты региона, в который едете, лучше загрузите в офлайн варианте — не везде можно подключиться к wi-fi.