Андрей Шарендо: Власть растерялась и заюлила 2 10.06.2019, 14:20

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Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Почему «мэр» Бреста вынужден был выступить перед протестующими?

Вчера более 200 брестчан на акции протеста против завода АКБ вошли в здание Дворца профсоюзов и добились в встречи с «мэром» города Александром Рогачуком.

Представитель Белорусского Национального Конгресса в Бресте Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, почему «мэр» города вынужден был выступить перед протестующими:

- Видно, что власть растерялась и заюлила. В то же время не стоит обольщаться и думать, что они готовы пойти на настоящие переговоры. То, что сделал «мэр» Бреста – это скорее вынужденный первый шаг, попытка маневрировать. Власти объявили о начале переговоров с протестующими жителями города в надежде, что они успокоятся и снизят накал протестов.

- Почему власти пошли хотя бы на такой шаг?

- Во-первых, на них повлияло непрестанное давление наших уличных акций.

Во-вторых, на фоне наших протестов начали всплывать документы, которые просто взбудоражили людей. Понятно, что о них власти знали и раньше, но публикация в СМИ данных о загрязнении окружающей среды, вызвали просто бум в обществе.

Теперь всем известно, что факт загрязнения воздуха и почвы уже есть и вредные выбросы продолжаются.

Благодаря нашей инициативной группе, которая проводит круглосуточную вахту возле завода АКБ, зафиксировано несколько скандальных случаев, которые могут говорить либо об аварии на заводе, либо о его крайней ненадежности. Выбросы в атмосферу уже фиксируются уже даже без специального оборудования, они видны невооруженным глазом. Возле завода прямо на наших глазах гибнет трава, растительность, насекомые и птицы.

И люди не собираются с этим мириться.

- О чем вы говорили на встрече с «мэром»?

- Встреча больше напоминала монолог, «мэр» пытался выгородить себя и рассказать, какой он «хороший».

На самом деле он лукавил от начала и до конца. Участок под завод выдавался властью уже с нарушениями. Общественные слушания, вопреки даже формальным предписаниям, не проводились. Всего это достаточно, чтобы отправить «мэра» в отставку. Люди это понимают и не раз прерывали его выступление возгласами «не верим!» и «хватит нам вешать лапшу!».

Я потребовал от «мэра» прекратить преследование активистов, отменить им штрафы и выплатить компенсацию тем, у кого возникли проблемы с работой.

На это «мэр» снова попытался юлить – мол, это не в компетенции горисполкома.

Между тем, мне стало известно, что против меня подготовлены два административных дела за участие в акциях протеста и еще одно – против моей жены, Полины Шарендо-Панасюк. Суд будет в пятницу или понедельник.

Таким образом, давление на активистов продолжается. Это говорит о том, что власти просто пытаются выиграть время, пуская пыль в глаза. Поэтому мы должны понимать: расслабляться нельзя, надо действовать дальше и увеличивать давление на власть.