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В России разгромили редакцию издания «Сноб»

  • 10.06.2019, 14:32
  • 1,929
Архивное фото abitant.com

Разбита техника.

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разбил технику в редакции "Сноба" и соседнем офисе, соединенном с ньюсрумом издания, сообщает "Радио Свoбода".

Полиция проводит следственные действия и разбирается в инциденте, сообщил Радио Свобода источник в редакции.

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова в телеграм-канале проекта уточняет, что редакции не известны мотивы человека, проникшего в офис. Попасть туда и оценить размер ущерба журналисты не могут из-за работы криминалистов.

Часть журналистов "Сноба" временно будут работать в офисе телеканала "Дождь", добавила Чудинова.


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