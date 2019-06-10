В России разгромили редакцию издания «Сноб» 10.06.2019, 14:32

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Архивное фото abitant.com

Разбита техника.

В Москве неизвестный ночью пробрался в здание на Берсеневской набережной и разбил технику в редакции "Сноба" и соседнем офисе, соединенном с ньюсрумом издания, сообщает "Радио Свoбода".

Полиция проводит следственные действия и разбирается в инциденте, сообщил Радио Свобода источник в редакции.

Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова в телеграм-канале проекта уточняет, что редакции не известны мотивы человека, проникшего в офис. Попасть туда и оценить размер ущерба журналисты не могут из-за работы криминалистов.

Часть журналистов "Сноба" временно будут работать в офисе телеканала "Дождь", добавила Чудинова.