«Баста!»: Система пожирает своих самых преданных слуг 14 10.06.2019, 14:42

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Игорь Шуневич

Фото: ctv.by

Как теперь называть «шунявок» будем, кстати?

Очередной слух подтвердился: министр Шуневич - все. Главная опора диктатора, поклонник палачей из НКВД, руководитель жесткого разгона акций оппозиции отправлен в отставку, сообщает Telegram-канал "Баста!".

Система пожирает своих самых преданных слуг. Это хороший знак.

Неясно, что послужило поводом - встречи с Бабичем или ложь о том, что в Минске не будет больше несанкционированных протестов? Или маразматические заявления, в которых бывший министр перещеголял самого диктатора?

Как теперь называть шунявок будем, кстати?