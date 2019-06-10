Николай Соляник: Люди устали от вранья и хамства властей 10.06.2019, 15:03

Белорусы поддержат тех, кто принесет стране избавление от диктатуры.

Представитель Объединенной гражданской партии Николай Соляник 7 июня был избран лидером Белорусского Национального Конгресса в Гродно. Политик рассказал о своих впечатлениях от встречи с Николаем Статкевичем и Евгением Афнагелем, которая прошла в областном центре на прошлой неделе, а также поделился своим видением ситуации в стране, сообщает пресс-служба БНК.

На фото: кандидат в президентыот БНК Николай Статкевич, лидеры БНК в Гродно Николай Соляник и Сергей Веремеенко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

— Я очень доволен, что лидеры Белорусского Национального Конгресса побывали в Гродно, — говорит Николай Саляник. — Многие люди, с которыми я общался, с нетерпением ждали встречи, поэтому неудивительно, что весь зал был заполнен. Мы получили ответы на все вопросы, которые нас интересовали, убедились в том, что и Николай Статкевич, и другие представители БНК — настоящие патриоты, которые не на словах, а на деле борются за независимость нашей страны. У них есть и силы, и целеустремленность, и реальный план перемен.

— Вы — один из тех, кто постоянно выходит на улицы Гродно, проводит акции протеста, перфомансы. Какие настроения у гродненцев? О чем говорят люди на улицах?

— Постоянно слежу за мнением жителей Гродно. Много разговариваю с представителями разных слоев общества — и в транспорте, и в поликлинике, и в магазинах, и на рынках. Скажу коротко: народ устал от этой власти, от вранья, хамства, безысходности. Люди ждут перемен. Они поддержат любого лидера, любую политическую силу, которые принесут Беларуси избавление от диктатуры.

— На встрече неоднократно звучали слова, о том, что ближайшие годы будут решающими. Что мы — оппозиция, народ — должны делать, чтобы победить Лукашенко?

— Единственное, чего боится диктатор — это народный гнев. Как только эта сила пробудится — режим дрогнет и рассыпется. Люди уже проснулись, большинство народа — против власти. Сейчас нам нужно выходить на улицы со своими требованиями, со своими мыслями и идеями. Обсуждать положение, в котором мы находимся, вместе искать решение проблем, искать выход. Критиковать власть нужно не на кухнях, не на дачах, не дома, а на площадях.

Я считаю, что нам нужно принять участие в парламентских выборах. Это — одна из немногих возможностей донести свою позицию до огромного количества людей, найти единомышленников. Можно выходить на улицы и прямо говорить все, что мы хотим, общаться с людьми.

Информации, которая есть в интернете, недостаточно. У большинства наших сторонников сегодня нет времени на ее поиск. Они стоят у станков, работают, пашут. Им не до этого. Но они пойдут на выборы, они пойдут и на улицы, если мы донесем до них свои идеи и правдивую информацию.

Для победы над диктатурой достаточно, чтобы на улицы вышли 3 — 4 процента населения при поддержке большинства. Это абсолютно реально в Беларуси. Повторюсь, большинство белорусов — против Лукашенко. Сейчас нам нужно больше работать с людьми, чтобы они пошли за нами.