В Украине Тимошенко объявила первую пятерку партии «Батькивщина» 1 10.06.2019, 14:53

C этой пятеркой украинская партия пойдет на парламентские выборы.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала первую пятерку из списка партии, с которой собирается идти на парламентские выборы.

Об этом сообщает корреспондент censor.net со съезда партии.

Так, первой в списке идет Юлия Тимошенко.

Далее - Сергей Тарута (внефракционный народный депутат и лидер партии "Основа"), Валентин Наливайченко (бывший председатель СБУ), Сергей Соболев (заместитель председателя фракции "Батькивщины") и Елена Кондратюк (нардеп от "Батькивщины").