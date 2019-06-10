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В Украине Тимошенко объявила первую пятерку партии «Батькивщина»

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  • 10.06.2019, 14:53

C этой пятеркой украинская партия пойдет на парламентские выборы.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала первую пятерку из списка партии, с которой собирается идти на парламентские выборы.

Об этом сообщает корреспондент censor.net со съезда партии.

Так, первой в списке идет Юлия Тимошенко.

Далее - Сергей Тарута (внефракционный народный депутат и лидер партии "Основа"), Валентин Наливайченко (бывший председатель СБУ), Сергей Соболев (заместитель председателя фракции "Батькивщины") и Елена Кондратюк (нардеп от "Батькивщины").


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