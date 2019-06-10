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В Польше «Kukiz'15» может пойти на выборы вместе с партией «Право и справедливость»

  • 10.06.2019, 15:20
Ярослав Качиньский (слева) и Павел Кукиз
Фото: Forum / Adam Chelstowski

Пойти на парламентские выборы в общем списке предложил Ярослав Качиньский.

Пойти на осенние парламентские выборы одним списком предложил партии «Kukiz'15 глава правящей в РП партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, — об этом сообщил Павел Кукиз, руководитель партии Kukiz'15, сообщает «Польское радио».

В то же время Кукиз выразил сожаление в связи с тем, что Качиньский не проявил интереса к его предложениям по реформированию устройства страны, в т.ч. избирательной системы.


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