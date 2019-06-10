Премьер Греции инициирует досрочные выборы 10.06.2019, 15:35

АЛЕКСИС ЦИПРАС

Правительство хочет провести голосование 7 июля.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 10 июня встретится с президентом Греции Прокописом Павлопулосом, чтобы попросить его назначить досрочные национальные выборы, распустив парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Ципрас объявил о досрочных парламентских выборах после того, как его партия проиграла на недавних выборах в Европарламент. В начале июня партия премьера Греции провалилась и на местных выборах.

Правительство хочет провести голосование 7 июля. Срочные выборы пока запланированы на октябрь, когда закончится четырехлетний срок правительства Ципраса.

Лидер партии, которая была союзником "СИРИЗА" Ципраса в действующем коалиционном правительстве, бывший министр обороны Панос Камменос, заявил в воскресенье, что его "Независимые греки" не будут участвовать в досрочных парламентских выборах.