Совпадение? Не думаю 14 10.06.2019, 15:49

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Андрей Втюрин (слева) и Игорь Шуневич

Политический обозреватель Виталий Цыганков - о Втюрине и Шуневиче.

«Втюрина арестовали, Шуневича сняли. «Совпадение? Не думаю», - выразил мнение в «Фейсбуке» политический обозреватель и журналист Виталий Цыганков.

«Интересно, что после Захаренко и Огольца следующие 4 министра внутренних дел были рождены не в Беларуси.

Шуневич Игорь Анатольевич - 2012-июнь - 2019 года, Родился - Луганск, Украина

Кулешов Анатолий Нилович - 2 июня 2009 года - 11 мая 2012 года. Азербайджан

Наумов Владимир Владимирович - 25 сентября 2000 года - 4 апреля 2009 года. Смоленск

Сиваков Юрий Леонидович - 8 февраля 1999 - 21 апреля 2000 года. Сахалинская область

Аголец Валентин Степанович - 20 декабря 1995 - 8 февраля 1999 года. Житковичский район

Захаренко Юрий Николаевич - 28 июля 1994 года - 16 октября 1995 года. Речицкий район», - приводит данные Виталий Цыганков.