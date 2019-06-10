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Анатолий Гриценко: Я готов стать премьер-министром Украины

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  • 10.06.2019, 16:22
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Анатолий Гриценко

Лидер партии «Гражданская позиция» заявил, что готов сформировать правительство «точно лучше нынешнего».

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что не против возглавить правительство Украины. Так на съезде своей партии он ответил на вопрос, есть ли у них кандидат на пост премьера, пишет liga.net.

"Да, я готов возглавить и сформировать правительство", - сказал Гриценко.

Политик добавил, что в их команде найдут также кандидатов для должностей спикера Рады, вице-премьеров, министров и глав ведомств.

Досрочные выборы в парламент состоятся 21 июля. Гражданская позиция идет на них совместно с тремя партиями.


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