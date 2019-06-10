Минское «Динамо», скорее всего, возглавит иностранец 4 10.06.2019, 16:45

Число легионеров сократится вдвое.

Об этом сообщил журналистам по итогам рабочей встречи с Лукашенко Игорь Шуневич, который председательствует в наблюдательном совете ХК "Динамо-Минск".

Как передает БелТА, Шуневич сегодня доложил Лукашенко о формировании новой команды "Динамо-Минск" —тренерского состава и игроков.

"В первую очередь мы занимаемся комплектованием тренеров, выбором кандидатуры главного тренера, помощников. Этот процесс практически завершен. В ближайшее время руководство клуба озвучит конкретные персоналии", — сказал он.

Вместе с тем Игорь Шуневич пока воздержался от озвучивания конкретных фамилий, отметив лишь, что "с большой долей вероятности главный тренер будет иностранцем, остальной тренерский штаб будет белорусский".

"Мы отказываемся от легионерской формулы прошлого сезона. Практически в два раза будем сокращать число легионеров", — добавил он.