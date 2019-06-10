Владимир Зеленский объявил конкурс для украинских судей 1 10.06.2019, 17:17

1,089

Лучшие будут представлять Украину в ЕСПЧ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Зеленский также создал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав, комиссия будет состоять из пяти экспертов-юристов.

Этим же указом он ликвидировал конкурсную комиссию, образованную в начале апреля бывшим президентом Петром Порошенко.

Заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина заявлял, что организация объявленного Порошенко конкурса не отвечала нормам Совета Европы.