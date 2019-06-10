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Видеофакт: В Таиланде дорогу переходила рыба

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  • 10.06.2019, 17:42
  • 1,661
Иллюстрационное фото

Посмотрите, как это выглядит.

В Таиланде, недалеко от Бангкока, на видео сняли рыбу, которая переходила дорогу, опираясь на плавники. Это выглядит очень необычно, но такое явление — далеко не редкость, пишет tut.by.

Эта рыба называется анабас, и больше всего она напоминает окуня. Анабас умеет долго обходиться без воздуха, благодаря чему он может выходить на берег в поисках лучших для себя условий. Из-за способности выживать вне воды эту рыбу любят продавцы на рынках, ведь она долгое время остается свежей.


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