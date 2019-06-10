В России правозащитника Оюба Титиева освободили по УДО 10.06.2019, 17:49

Оюб Титиев

Фото: ТАСС

Глава грозненского отделения центра «Мемориал» отбыл треть срока.

В России суд в аргунской колонии Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении правозащитника Оюба Титиева, осужденного по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщает телеграм-канал "Дело Оюба Титиева", который ведут правозащитники, сообщает "Радио Свобода".

Глава грозненского отделения центра "Мемориал", приговоренный к четырем годам колонии-поселения, отбыл треть срока, что дало ему право просить об УДО.

В суде Оюба Титиева представляли адвокаты Марина Дубровина и Петр Заикин.

У колонии, где содержится Титиев, собрались его родные и коллеги, а также сотрудники нескольких СМИ, включая государственные. Правозащитники ранее в понедельник посетили главу чеченского "Мемориала" и рассказали, что он чувствует себя нормально.

Поддержать Титиева приехал Жалауди Гериев – корреспондент "Кавказского узла", которого в сентябре 2016 года приговорили к трем годам колонии по обвинению в хранении марихуаны. Он полностью отбыл срок и вышел на свободу 30 апреля. Правозащитники считают дело Гериева местью за его журналистскую деятельность, "Мемориал" признал его политзаключенным.