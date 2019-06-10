В Минске повесился 45-летний милиционер 10.06.2019, 17:55

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Тело обнаружили в подвале многоквартирного дома.

Телеграмм-канал Nexta сообщил 10 июня, что в Минске нашли повешенным 45-летнего сотрудника уголовного розыска Ленинского РУВД Андрея М.

На просьбу прокомментировать эту информацию в Следственном комитете «Радыё Свабода» сообщили, что 10 июня в подвальном помещении многоквартирного жилого дома обнаружили тело мужчины 1974 года рождения.

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа, «все обстоятельства происшествия выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза».

«Предварительно установлено, что смерть мужчины не имеет криминального характера», - написали в следственном комитете.

Знакомый погибшего милиционера Денис Тихоненко, который учился вместе с покойным в школе и регулярно контактировал после, говорит, что сомневается в версии про суицид.

Тихоненко отмечает, что самоубийство - это, безусловно, «темное дело», но он не верит, что этот человек мог бы совершить такое, и не представляет, что могло бы его подтолкнуть.

Мол, мужчина «видел смерть и знает, что это такое», и вряд ли его мог кто-то напугать, ведь он всю жизнь работал с опасными преступниками.