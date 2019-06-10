закрыть
10 июня 2019, понедельник, 18:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Зеленский предложил уволить всех глав областных администраций

  • 10.06.2019, 18:06
Владимир Зеленский

Речь идет о 13 чиновниках.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении председателей всех областных государственных администраций, для начала речь идет о 13 чиновниках. Об этом заявила на брифинге его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает УНИАН.

«Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет на самом деле о 13 [губернаторов]», — заявила Мендель, отметив, что сейчас идет процесс отбора лиц, которые смогут стать новыми региональными начальниками.

5 июня с просьбой уволить всех губернаторов обратился к Зеленскому кабмин Украины. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, «в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий».


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип