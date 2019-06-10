Зеленский предложил уволить всех глав областных администраций 10.06.2019, 18:06

Владимир Зеленский

Речь идет о 13 чиновниках.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на увольнении председателей всех областных государственных администраций, для начала речь идет о 13 чиновниках. Об этом заявила на брифинге его пресс-секретарь Юлия Мендель, передает УНИАН.

«Президент Украины настаивает на том, что должны быть уволены все губернаторы. Сейчас речь идет на самом деле о 13 [губернаторов]», — заявила Мендель, отметив, что сейчас идет процесс отбора лиц, которые смогут стать новыми региональными начальниками.

5 июня с просьбой уволить всех губернаторов обратился к Зеленскому кабмин Украины. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, «в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий».