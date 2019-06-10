Как минскому «Динамо» перестать быть нагрузкой для госбюджета? Григорий Трофименков, «Прессбол»

10.06.2019, 18:25

Есть идея…

Из года в год главная проблема "зубров" очевидна — неясность с финансированием. В деньги упирается все. Руководство команды выходит на рынок свободных агентов и вечно смотрит на ценник, сверяя запросы с толщиной своего кошелька. Из-за него, внезапно прохудившегося (в полтора раза по сравнению с предыдущим сезоном, по словам генерального директора Дмитрия Баскова), как выясняется, может быть дан обратный ход договоренности с одним главным тренером и затянуться определенность с другим. Вдобавок чуть ли не каждый год клубные возможности зависят от выступления сборной на чемпионате мира.

И хорошо еще, что первенство в первом дивизионе предваряет турнир в элите. А значит, время на строительство новой команды, невзирая на историю с Александром Андриевским, есть. Что она действительно будет новой, уже бесспорно. Но даже игра по легионерской формуле "6+1" — это жизнь по средствам. В такой ситуации, как и прежде, пределом мечтаний для "бело-синих" является первый раунд плей-офф. В лучшем случае.

Чтобы входить в восьмерку и быть конкурентоспособным на уровне зажиточной западной конференции, нужен бюджет. Однако никто не решится его увеличить, потому что "Динамо" не демонстрирует способности регулярно завоевывать пропуск в "постсезон". "Платить будем только за результат", — сказал пару месяцев назад правитель Александр Лукашенко. Пока же результата нет. В итоге возникает замкнутый круг.

Как его разорвать? Запустить разговоры о выходе из КХЛ. "Динамо" — уникальный для КХЛ иностранный проект. Уникальность в том, что существует клуб исключительно за счет господдержки. Это совершенно отличает минчан от "Куньлуня", "Йокерита", рижского "Динамо". И отличало от "Слована", уже в лету канувшего и заявившего о неучастии в лиге на будущий сезон.

При этом ни для кого не секрет: латыши активно используют финансовую помощь из России. Ранее им помогала "Итера", принадлежащая "Роснефти", нынче генеральным спонсором выступает "Газпром экспорт", формирующий бюджет клуба, по меньшей мере, на 80 процентов. Есть информация, что Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг прямо покрывали расходы "Йокерита" в течение пяти первых лет его участия в лиге. Теперь же нагрузку на себя взвалит компания "Норникель". Да что там: состоятельные китайцы в "Куньлуне" и те, сказывают, привыкли рассчитывать на богатеев из России.

Здесь, кстати, еще показательная деталь: желание продлить существование в КХЛ "Слована" было обоюдным. Даже имея план "В", словаки искали инвестора. Директорат лиги со своей стороны до последнего держал под них место на грядущую "регулярку"-2019/20. При том что команда ни на что не претендовала и финишировала в самом подвале таблицы Запада, еще поздней осенью подавая сигналы SOS. Вывод: Москва держится за интернациональность проекта, а значит, ей важен каждый нероссийский клуб-представитель. Причем минское "Динамо" не просто дорого, а дорого в первую очередь.

Содержание клуба — дело весьма дорогостоящее. И это удобный предлог, чтобы решиться поставить вопрос ребром: отсутствие результата — выход "Динамо" из КХЛ. Перейти, наконец, от слов к делу, тем более прощание с лигой — это не конец света: наша экстралига куда сильнее национальных чемпионатов той же Латвии и даже Казахстана. Не говоря уже о затеянных интеграционных инициативах при участии прибалтов, Украины и Польши. Как бы то ни было, это все запасные варианты. Потому что КХЛ наверняка постарается удержать "зубров" и поможет в поиске инвестора. По нескольким причинам.

Во-первых, динамовцы — одни из основателей лиги. Да, имелись прецеденты, когда из состава участников по собственной воле и желанию исключались хорватский и словацкий, чешский и украинский представители, но все они присоединялись к континентальному проекту уже позже, а первый розыгрыш обходился без них. Так что удержать Минск репутационно важнее, нежели Братиславу.

Во-вторых, чего ради была вся история со взаимной отменой легионерского статуса для белорусских исполнителей в российских командах КХЛ, и для тех — в экстралиге? Не для того же, чтобы спустя несколько лет настойчивых увещеваний, в том числе на уровне главы государства, и через год после принятия решения об уравнении в праве трудоустройства хоккеистов оказалось, что все усилия были напрасны?

Есть и в-третьих. Да, "благодаря" удручающим результатам в двух последних сезонах средняя аудитория на "Минск-Арене" изрядно упала. "Зубры" — уже не самый посещаемый клуб континента. Тем не менее картинка в Минске по-прежнему радует глаз и является одной из самых красивых. Сюда согласны на меньшие деньги приезжать легионеры, и те из них, кто уже экс-динамовцы, явно делают КХЛ лучшую рекламу, чем бывшие игроки условного Челябинска. Терять такой город на карте лиги для Москвы сродни провалу.

Так, может, действительно подать сигнал, что Беларусь за место в КХЛ совсем не держится?..

Григорий Трофименков, «Прессбол»