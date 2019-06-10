В Минэнерго РФ не исключили обвала цен на нефть до $30 6 10.06.2019, 18:35

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Цены на нефть могут рухнуть из-за больших рисков перепроизводства.

Цены на нефть могут упасть до $30 за баррель из-за перепроизводства. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

"Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление", - сказал Новак.

По его словам, есть большие риски перепроизводства. "Надо поглубже все проанализировать", - добавил министр.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки завершается 30 июня. С апреля страны ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие.