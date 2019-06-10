закрыть
10 июня 2019, понедельник, 21:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

В Минэнерго РФ не исключили обвала цен на нефть до $30

6
  • 10.06.2019, 18:35
  • 1,847

Цены на нефть могут рухнуть из-за больших рисков перепроизводства.

Цены на нефть могут упасть до $30 за баррель из-за перепроизводства. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает ТАСС.

"Такой сценарий не исключен. Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционное давление", - сказал Новак.

По его словам, есть большие риски перепроизводства. "Надо поглубже все проанализировать", - добавил министр.

Напомним, соглашение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки завершается 30 июня. С апреля страны ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на второе полугодие.


популярное за неделю

Мнение

Беллегпромовская моль
Беллегпромовская моль Дмитрий Растаев
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России?
Что скрывают от общественности руководство Беларуси и России? Валерий Карбалевич
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе
Опубликован секретный документ о брестском аккумуляторном заводе NEXTA
Персональный Чернобыль
Персональный Чернобыль Ирина Халип